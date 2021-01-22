"ДНР" привлекла к переговорам в ТКГ в качестве представителя "общественности Донбасса" ранее судимую мошенницу Майю Пирогову. Об этом сообщил в своем Фейсбук участник украинской делегации в ТКГ ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский объявит 23 января днем траура на государственном уровне из-за пожара в доме престарелых, в котором погибли 15 человек. Как передает Цензор.НЕТ , об этом президент ... подробнее →

Встречу политических советников глав стран нормандской четверки перенесли на несколько дней. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января, передает ... подробнее →

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в первом квартале 2021 года ряда новых цифровых услуг в приложении "Дія". Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ . ... подробнее →

Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе 22.01.2021 13:00 Евросоюз призвал Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования в Донбассе с целью открытия всех КПВВ и двух дополнительных в Счастье и Золотом, сообщает Укринформ . Об этом говорится ... подробнее →

Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых 22.01.2021 12:00 Президент Владимир Зеленский прилетел в Харьков и сейчас находится на месте пожара , в котором погибли 15 пожилых людей, передает Укринформ . Вместе с Главой государства на месте трагедии находятся ... подробнее →