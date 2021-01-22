В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"22.01.2021 17:00
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в первом квартале 2021 года ряда новых цифровых услуг в приложении "Дія". Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ . ... подробнее →
Встречу советников нормандской четверки перенесли22.01.2021 16:00
Встречу политических советников глав стран нормандской четверки перенесли на несколько дней. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января, передает ... подробнее →
Зеленский объявил всеукраинский день траура из-за пожара в Харькове22.01.2021 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский объявит 23 января днем траура на государственном уровне из-за пожара в доме престарелых, в котором погибли 15 человек. Как передает Цензор.НЕТ , об этом президент ... подробнее →
Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ22.01.2021 14:00
"ДНР" привлекла к переговорам в ТКГ в качестве представителя "общественности Донбасса" ранее судимую мошенницу Майю Пирогову. Об этом сообщил в своем Фейсбук участник украинской делегации в ТКГ ... подробнее →
Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе22.01.2021 13:00
Евросоюз призвал Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования в Донбассе с целью открытия всех КПВВ и двух дополнительных в Счастье и Золотом, сообщает Укринформ . Об этом говорится ... подробнее →
Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых22.01.2021 12:00
Президент Владимир Зеленский прилетел в Харьков и сейчас находится на месте пожара , в котором погибли 15 пожилых людей, передает Укринформ . Вместе с Главой государства на месте трагедии находятся ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 января22.01.2021 11:00
В Украине за день выявили 5348 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1182969 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 января. При этом выздоровели за сутки 14 239 ... подробнее →
На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб22.01.2021 10:00
За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности ... подробнее →
В Донецке сегодня ограничат движение транспорта22.01.2021 09:00
22 января в неподконтрольном Украине Донецке будет временно перекрыто движение транспорта. Об этом сообщают местные «власти», передает интернет-издание «ДонПресс» . По данным ... подробнее →
В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек22.01.2021 08:00
Глава государства поручил Кабмину срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин возникновения пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал ... подробнее →
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