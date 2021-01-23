Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января 23.01.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января. Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - ... подробнее →