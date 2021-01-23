В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек23.01.2021 17:00
В ходе акций протеста сторонников Алексея Навального в субботу, 23 января, в России задержали более 1000 человек, сообщает ОВД-Инфо . В частности, среди задержанных оказались юрист ФБК Любовь Соболь ... подробнее →
В Павлограде произошел пожар в общежитии, где проживают переселенцы из Донбасса23.01.2021 15:00
По сообщению жителей в соцсетях, в Палограде Днепропетровский области в поселке Химзавод сегодня, 23 января, случился пожар в общежитии по ул. Заводской, 28, в котором проживает несколько сотен ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января23.01.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января. Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - ... подробнее →
В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX23.01.2021 11:00
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм по распределению вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Как ... подробнее →
На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1923.01.2021 10:00
Люди, которые следуют из ОРДО, уже знают о возможности сдать экспресс-тест и фактически не находится на самоизоляции, поэтому чаще обращаются в медпункт на КПВВ. 22 января медики использовали все ... подробнее →
Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе23.01.2021 09:00
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- Из-за коронавируса умер легендарный советский актер09:00
- В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca08:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды16:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма14:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января10:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины
- Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу