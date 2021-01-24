Завтра Украина выходит из локдауна24.01.2021 17:00
Завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны, сообщает РБК-Украина . Таким образом, с 25 января ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января24.01.2021 15:00
ОВЕН На этой неделе у Овнов, рожденных до 10 апреля, и внешние события будут на их стороне, и люди с готовностью пойдут навстречу, да и сами сделаются невероятно активными и доброжелательными. Короче, ... подробнее →
В Дубае открылась самая высокая в мире карусель24.01.2021 13:00
Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает портал Themepark-central, передает Корреспондент.net . Отмечается, что парк закрыли весной ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января24.01.2021 11:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Также за ... подробнее →
В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»24.01.2021 10:00
Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», ... подробнее →
В Украину идут метели и дожди24.01.2021 09:00
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода будет в Украине в ближайшие дни, сообщает НВ . "В течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с ... подробнее →
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- Из-за коронавируса умер легендарный советский актер09:00
- В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca08:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды16:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма14:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января10:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины
- Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу