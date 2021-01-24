Завтра Украина выходит из локдауна 24.01.2021 17:00 Завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны, сообщает РБК-Украина . Таким образом, с 25 января ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 24.01.2021 15:00 ОВЕН На этой неделе у Овнов, рожденных до 10 апреля, и внешние события будут на их стороне, и люди с готовностью пойдут навстречу, да и сами сделаются невероятно активными и доброжелательными. Короче, ... подробнее →

В Дубае открылась самая высокая в мире карусель 24.01.2021 13:00 Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает портал Themepark-central, передает Корреспондент.net . Отмечается, что парк закрыли весной ... подробнее →