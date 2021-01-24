Завтра Украина выходит из локдауна

24.01.2021 17:00

Завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны, сообщает РБК-Украина . Таким образом, с 25 января ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января

24.01.2021 15:00

ОВЕН На этой неделе у Овнов, рожденных до 10 апреля, и внешние события будут на их стороне, и люди с готовностью пойдут навстречу, да и сами сделаются невероятно активными и доброжелательными. Короче, ... подробнее →

В Дубае открылась самая высокая в мире карусель

24.01.2021 13:00

Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает портал Themepark-central, передает Корреспондент.net . Отмечается, что парк закрыли весной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

24.01.2021 11:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Также за ... подробнее →

В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»

24.01.2021 10:00

Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», ... подробнее →

В Украину идут метели и дожди

24.01.2021 09:00

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода будет в Украине в ближайшие дни, сообщает НВ . "В течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с ... подробнее →

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