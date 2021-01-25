Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца

25.01.2021 17:00

На временно неподконтрольных территориях Донецкой области появились объявления с предложением к владельцам карт «Ощадбанка». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает DonPress ... подробнее →

Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса

25.01.2021 15:00

Донецкий Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Как сообщает пресс-служба "горняков", товарищеский матч Шахтера против словенского Марибора, который ... подробнее →

В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого

25.01.2021 14:30

Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об ... подробнее →

Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове

25.01.2021 13:00

Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше – в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в ГСЧС Харьковской ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января

25.01.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 516 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также ... подробнее →

В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ

25.01.2021 10:00

Пожарные ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". Возгорание на складе ГСМ в 11-м Лутугинском проезде произошло вчера во ... подробнее →

Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»

25.01.2021 09:00

В понедельник, 25 января, группировка «ДНР» на один день возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению ... подробнее →

Умер старший брат Рината Ахметова

25.01.2021 08:00

На 60-м году жизни скончался старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. О смерти Игоря Леонидовича Ахметова сообщили на сайте ФК "Шахтер" . "Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович ... подробнее →

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