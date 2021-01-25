Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца25.01.2021 17:00
На временно неподконтрольных территориях Донецкой области появились объявления с предложением к владельцам карт «Ощадбанка». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает DonPress ... подробнее →
Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса25.01.2021 15:00
Донецкий Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Как сообщает пресс-служба "горняков", товарищеский матч Шахтера против словенского Марибора, который ... подробнее →
В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого25.01.2021 14:30
Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об ... подробнее →
Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове25.01.2021 13:00
Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше – в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в ГСЧС Харьковской ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января25.01.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 516 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также ... подробнее →
В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ25.01.2021 10:00
Пожарные ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". Возгорание на складе ГСМ в 11-м Лутугинском проезде произошло вчера во ... подробнее →
Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»25.01.2021 09:00
В понедельник, 25 января, группировка «ДНР» на один день возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению ... подробнее →
Умер старший брат Рината Ахметова25.01.2021 08:00
На 60-м году жизни скончался старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. О смерти Игоря Леонидовича Ахметова сообщили на сайте ФК "Шахтер" . "Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович ... подробнее →
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- Из-за коронавируса умер легендарный советский актер09:00
- В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca08:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды16:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма14:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января10:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины
- Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу