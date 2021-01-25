Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца25.01.2021 17:00
На временно неподконтрольных территориях Донецкой области появились объявления с предложением к владельцам карт «Ощадбанка». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает DonPress ... подробнее →
Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса25.01.2021 15:00
Донецкий Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Как сообщает пресс-служба "горняков", товарищеский матч Шахтера против словенского Марибора, который ... подробнее →
В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого25.01.2021 14:30
Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об ... подробнее →
Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове25.01.2021 13:00
Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше – в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в ГСЧС Харьковской ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января25.01.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 516 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также ... подробнее →
В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ25.01.2021 10:00
Пожарные ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". Возгорание на складе ГСМ в 11-м Лутугинском проезде произошло вчера во ... подробнее →
Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»25.01.2021 09:00
В понедельник, 25 января, группировка «ДНР» на один день возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению ... подробнее →
Умер старший брат Рината Ахметова25.01.2021 08:00
На 60-м году жизни скончался старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. О смерти Игоря Леонидовича Ахметова сообщили на сайте ФК "Шахтер" . "Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович ... подробнее →
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- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
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