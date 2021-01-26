В Таджикистане заявили о победе над коронавирусом 26.01.2021 17:00 Таджикистан полностью победил коронавирус, однако все граждане должны соблюдать меры безопасности. Об этом в ежегодном послании к парламенту заявил президент страны Эмомали Рахмон, сообщает Радио ... подробнее →

Один из создателей "Новичка" разработал лекарство от COVID-19 26.01.2021 16:00 Один из разработчиков яда "Новичок" Леонид Ринк планирует выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат Иммофон, который будет рассчитан на лечение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об ... подробнее →