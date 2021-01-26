В Таджикистане заявили о победе над коронавирусом

26.01.2021 17:00

Таджикистан полностью победил коронавирус, однако все граждане должны соблюдать меры безопасности. Об этом в ежегодном послании к парламенту заявил президент страны Эмомали Рахмон, сообщает Радио ... подробнее →

Один из создателей "Новичка" разработал лекарство от COVID-19

26.01.2021 16:00

Один из разработчиков яда "Новичок" Леонид Ринк планирует выпустить противовирусный и иммуномодулирующий препарат Иммофон, который будет рассчитан на лечение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об ... подробнее →

В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы

26.01.2021 15:00

«Правительство ДНР» рассматривает план повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ОРДО. Об этом сообщил «руководитель республиканской службы по тарифам» Александр ... подробнее →

Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»

26.01.2021 14:00

Новый год начался с нового локдауна. С 8 января немало бизнесов были вынуждены приостановить работу. О карантине предприниматели знали заранее и могли получить от государства одноразовую денежную ... подробнее →

В Турции разработали антикоронавирусный спрей

26.01.2021 13:00

Ученые в Турции разработали назальный спрей, уничтожающий коронавирус за одну минуту, и предотвращающий таким образом заражение, сообщает Daily Sabah, передает Корреспондент.net . Раствор под ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 января

26.01.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса, что немного больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 2 516 новых случаях. Об этом в Facebook во вторник, 26 января, ... подробнее →

25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека

26.01.2021 11:00

Сто семьдесят три человека прошли через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" 25 января. Об этом сообщили в "МЧС республики". "На территорию республики запущено 19 транспортных средств, 78 ... подробнее →

Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины

26.01.2021 10:00

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает возможным предоставить студентам из подконтрольной Украине территории возможность получить "образование" в "ДНР". Об этом сообщают СМИ ... подробнее →

В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ

26.01.2021 09:00

Выпускники школ на оккупированном Донбассе до этого сдавали единый государственный экзамен, выезжая в Ростовскую область. Но в 2021 году российская власть решила провести тестирование в оккупированных ... подробнее →

Шмыгаль пообещал начать COVID-вакцинацию в феврале

26.01.2021 08:00

Украина до конца января ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать вакцинацию первой очереди. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире заявил в ... подробнее →

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