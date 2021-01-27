Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ ... подробнее →

В результате снегопада в Одессе на главных дорогах транспорт стоит в пробках. Кроме того, грузовикам запретили въезд в город. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Украины в ... подробнее →

У представителей украинской власти нет информации о местоположении граждан Украины, которых представители ОРДЛО якобы намеревались передать народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом ... подробнее →

"Центральный банк ДНР" запустил приложение "ЦРБ Онлайн" для мобильных устройств на базе ОС Android, сообщает пресс-служба банка. "Установить мобильное приложение "ЦРБ Онлайн" можно скачав его на сайте ... подробнее →

Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда 27.01.2021 13:00 Донецкая железная дорога назначает курсирование пригородных ускоренных поездов. Об этом сообщает Восточный вариант . Поезда будут курсировать по следующим направлениям: Поезд № 7087 ... подробнее →

В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке 27.01.2021 11:00 В сеть попали уникальные фотографии концлагеря российских оккупантов "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, в том числе со снимками ... подробнее →