"ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей27.01.2021 17:00
"Центральный банк ДНР" запустил приложение "ЦРБ Онлайн" для мобильных устройств на базе ОС Android, сообщает пресс-служба банка. "Установить мобильное приложение "ЦРБ Онлайн" можно скачав его на сайте ... подробнее →
Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"27.01.2021 16:00
У представителей украинской власти нет информации о местоположении граждан Украины, которых представители ОРДЛО якобы намеревались передать народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом ... подробнее →
Одессу засыпало снегом27.01.2021 15:00
В результате снегопада в Одессе на главных дорогах транспорт стоит в пробках. Кроме того, грузовикам запретили въезд в город. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Украины в ... подробнее →
СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО27.01.2021 14:00
Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ ... подробнее →
Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда27.01.2021 13:00
Донецкая железная дорога назначает курсирование пригородных ускоренных поездов. Об этом сообщает Восточный вариант . Поезда будут курсировать по следующим направлениям: Поезд № 7087 ... подробнее →
В Нафтогазе назвали февральскую цену на газ для населения27.01.2021 12:00
Газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС), что ниже, чем предельные 6,99 грн/куб.м, утвержденные Кабмином. Об этом в среду, 27 января, ... подробнее →
В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке27.01.2021 11:00
В сеть попали уникальные фотографии концлагеря российских оккупантов "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, в том числе со снимками ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января27.01.2021 10:00
За прошедшие сутки в Украине выявили 3 776 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 145 человек скончались. Об этом в среду, 27 января, сообщил министр ... подробнее →
На Донбассе пять обстрелов, ранен военный27.01.2021 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции ... подробнее →
Байден сделал первый звонок Путину27.01.2021 08:00
26 января президент США Джо Байден провел первый разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA . В пресс-релизе Белого дома ... подробнее →
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- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
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