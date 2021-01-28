В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»28.01.2021 17:00
Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке, сообщает сайт novosti.dn.ua . В ... подробнее →
Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды28.01.2021 16:00
Национальный совет рассмотрел материалы проверки ООО "ТРК "112 ТВ" и применил к лицензиату две санкции - объявления предупреждения и штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора за распространение в ... подробнее →
29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке28.01.2021 15:00
29 января подконтрольный членам НВФ КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «оперативный штаб ДНР» Пересечь линию ... подробнее →
СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма28.01.2021 14:00
В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины блокировала незаконную реализацию оптовых партий контрафактных сигарет, изготовленных в ОРДЛО и во временно оккупированном ... подробнее →
Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО28.01.2021 13:00
В оккупированном Луганске прошли переговоры руководителя миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт и "представителей" ОРЛО в Минских переговорах. Об этом сообщили ... подробнее →
Как выбрать женские ботинки28.01.2021 11:45
Обновляя или пополняя свой гардероб, особое внимание приедается обуви. Именно она является началом образа, под которое подбирается вся остальная одежда. Но помимо эстетической составляющей, обувь ... подробнее →
В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»28.01.2021 11:00
Правоохранительные органы Украины знают об около 50 людях, которые совершали преступления в так называемой подпольной тюрьме «Изоляция» на территории бывшего завода изоляционных материалов ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января28.01.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине выявили 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook . По его словам, ... подробнее →
В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов28.01.2021 09:00
Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецка. Об этом сообщил Telegram канал Wargonzo, передает ТСН . Отмечается, что она посетила ... подробнее →
Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу28.01.2021 08:00
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате ... подробнее →
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- В районе проведения ООС вручили награды волонтерам17:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция15:00
- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
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