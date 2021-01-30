Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января 30.01.2021 15:00 За минувшие сутки в Украине выявили 4 685 случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 января. Днем ранее выявили 5 181 случаев заражения, что на несколько сотен меньше, чем до ... подробнее →

На Донбассе ранены двое украинских воинов 30.01.2021 13:00 29 января российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС. Так, около полудня, ... подробнее →