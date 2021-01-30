Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января

30.01.2021 17:00

137 человек воспользовались гуманитарным коридором на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" под Донецком 29 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января

30.01.2021 15:00

За минувшие сутки в Украине выявили 4 685 случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 января. Днем ранее выявили 5 181 случаев заражения, что на несколько сотен меньше, чем до ... подробнее →

На Донбассе ранены двое украинских воинов

30.01.2021 13:00

29 января российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС. Так, около полудня, ... подробнее →

Представлен календарный план вакцинации в Украине

30.01.2021 11:00

Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев. Начнется она в феврале. До конца года прививку получат 14,4 млн граждан разных категорий, сообщается на ... подробнее →

Прогноз погоды на последние выходные января

30.01.2021 10:00

Синоптики рассказали, какая будет погода 30 и 31 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр . В субботу будут сильные снегопады во всех областях, кроме южных. В Одесской, Николаевской и Херсонской ... подробнее →

"Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января

30.01.2021 09:00

Поступление российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в "ДНР" в ближайшие выходные – 30-31 января 2021 года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" ... подробнее →

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