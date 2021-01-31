В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)31.01.2021 17:00
На сегодняшних протестах в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 3 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян. Как ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля31.01.2021 15:00
ОВЕН Овны марта сумеют найти подход как к нужным людям, так и к тем, кто дорог. И в обоих случаях вы не останетесь в проигрыше. А вот с Овнами первой декады апреля люди не прочь будут ... подробнее →
В ОРДО заявили о ранении мирного жителя31.01.2021 13:00
В неподконтрольной правительству Украины Донетчине заявили о ранении местного жителя. Об этом пишут местные жители в соцсетях, передает ДонПресс . По словам одного из дончан, вчера в н.п. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января31.01.2021 11:00
За последние сутки в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 79 больных умерли, сообщает Минздрав 31 января. В частности, сообщается о 146 заражениях среди детей и ... подробнее →
Во львовском парке установили копию башни Донецкого аэропорта31.01.2021 10:00
Копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта, созданную в честь "киборгов", установили в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове. Как сообщает корреспондент Укринформа , церемония ... подробнее →
В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО31.01.2021 09:00
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск. Об этом сообщил ТАСС представитель фонда, передает Цензор.НЕТ ... подробнее →
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