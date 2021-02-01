Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?01.02.2021 17:00
В январе более 3,1 млн украинцев получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в среднем – по 1633 грн. С нового года правительство несколько смягчило требования к получателям ... подробнее →
Названо количество бедняков в Украине01.02.2021 16:00
По итогам прошлого года уровень бедности в Украине вырос до 50%. Бедняками являются около 19 миллионов граждан. Об этом на заседании согласительного совета в понедельник, 1 февраля, заявила ... подробнее →
В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания01.02.2021 15:00
Проведение очередных заседаний подгрупп и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференций запланировано на вторник и среду соответственно, сообщают в ... подробнее →
В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов01.02.2021 14:00
С сегодняшнего дня, 1 февраля, на подконтрольной группировке «ДНР» территории повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Такое решение принято на заседании «правительства ... подробнее →
В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО01.02.2021 13:00
Регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания началась 1 февраля и продолжится до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»01.02.2021 12:00
Ремонтные работы на пограничном пропускном пункте «Успенка» завершились. Об этом сообщают СМИ ОРДО. «Расширение пограничного пропускного пункта «Успенка» завершилось. ... подробнее →
Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма01.02.2021 11:00
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. По его мнению, этот вопрос является "наиболее ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля01.02.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в ... подробнее →
В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса01.02.2021 09:00
Вакцинация населения ОРДО от коронавируса препаратом российского производства Sputnik-V начнётся с 15:00 1 февраля, заявил "глава Минздрава ДНР" Александр Оприщенко, сообщает Интерфакс . "Первыми ... подробнее →
В России установлен рекорд по задержаниям протестующих01.02.2021 08:00
На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека. Такие данные по состоянию на 22:50 по киевскому времени приводит "ОВД-Инфо", ... подробнее →
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- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
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