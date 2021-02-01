Субсидия 2021: кому назначается и как оформить? 01.02.2021 17:00 В январе более 3,1 млн украинцев получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в среднем – по 1633 грн. С нового года правительство несколько смягчило требования к получателям ... подробнее →

Названо количество бедняков в Украине 01.02.2021 16:00 По итогам прошлого года уровень бедности в Украине вырос до 50%. Бедняками являются около 19 миллионов граждан. Об этом на заседании согласительного совета в понедельник, 1 февраля, заявила ... подробнее →