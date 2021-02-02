Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю 02.02.2021 16:00 В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает Корреспондент.net . Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 ... подробнее →

В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-19 02.02.2021 15:00 В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели, сообщает Телеканал новостей «24» . До ... подробнее →