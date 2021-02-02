Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?02.02.2021 17:00
Фастфуд окончательно завоевал мир, став любимым блюдом как взрослых, так и детей. Громкая и яркая реклама на каждом шагу пропагандирует соленые снеки, газированные напитки, жирные бургеры и пирожные. ... подробнее →
Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю02.02.2021 16:00
В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает Корреспондент.net . Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 ... подробнее →
В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1902.02.2021 15:00
В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели, сообщает Телеканал новостей «24» . До ... подробнее →
Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна02.02.2021 14:00
Традиционно, 2 февраля принято будить сурка, чтобы узнать какой будет весна и когда она наступит, сообщает Телеканал новостей «24» . В этом году харьковский сурок Тимка выполз из норы и ... подробнее →
Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину02.02.2021 13:00
Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства постановление о переходе страны к адаптивному карантину. Как передает Укринформ , об этом на брифинге сообщил министр ... подробнее →
В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA02.02.2021 12:00
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля02.02.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во ... подробнее →
Пушилин вакцинировался российским "Спутником"02.02.2021 10:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в Центральной городской клинической больнице №6 г.Донецка. Об этом сообщают сайты, подконтрольные ... подробнее →
1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек02.02.2021 09:00
Вчера, в понедельник, 1 февраля через линию разграничения на Донбассе как на контролируемую, так и на неподконтрольную территории в целом прошли 1274 человека через 2 КПВВ. Очереди на Станице ... подробнее →
В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты02.02.2021 08:00
Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран. С таким предупреждением выступило в понедельник, 1 ... подробнее →
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- В районе проведения ООС вручили награды волонтерам17:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция15:00
- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
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