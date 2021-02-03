Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

03.02.2021 17:00

В мире количество прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 превысило число заразившихся. Об этом в среду, 3 фераля, сообщает ТАСС со ссылкой собственные подсчеты на основе официальных данных и ... подробнее →

Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе

03.02.2021 16:00

Россия на Донбассе нанесла Украине около 120 млрд долларов ущерба. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью lb.ua в среду, 3 ... подробнее →

В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет

03.02.2021 15:00

«Власти» временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области отменили ограничение на вакцинацию от коронавируса по возрасту. Об этом заявил местный и.о. ... подробнее →

Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе

03.02.2021 14:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области должны быть открыты КПВВ. Об этом заявила председатель ОБСЕ Анн Линде, которая подняла вопрос урегулирования ... подробнее →

Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)

03.02.2021 13:00

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 206 см выиграла международный турнир в Банска-Быстрице (Словакия). Этот результат стал лучшим в истории среди всех спортсменок до 20 лет. ... подробнее →

Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией

03.02.2021 12:00

Министерство реинтеграции провело совещание по вопросу отмены штрафов за незаконное пересечение жителями ДНР и ЛНР неподконтрольного участка государственной границы между РФ и неподконтрольной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля

03.02.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в ... подробнее →

Зеленский ввел санкции против пророссийских ТВ-каналов

03.02.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), ... подробнее →

В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин

03.02.2021 09:00

За минувшие сутки подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в среду, 3 февраля, передает ... подробнее →

Навального приговорили к 3,5 годам колонии

03.02.2021 08:00

Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Об этом стало ... подробнее →

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