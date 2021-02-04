В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины04.02.2021 17:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил "минздраву" проработать возможность помощи в реабилитации жителей подконтрольных Киеву районов, переболевших COVID-19, сообщают местные СМИ. "Глава государства ... подробнее →
Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"04.02.2021 16:00
Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила на работу сотрудников попавших под санкции телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина". Об этом она написала на ... подробнее →
В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов04.02.2021 15:00
По оперативной информации сотрудников уголовного розыска ГУНП в Донецкой области полицейские Мариуполя обнаружили схрон боеприпасов в одном из заброшенных зданий в Приморском районе, передает ... подробнее →
В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки04.02.2021 14:00
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Кроме того, 80 человек выздоровели, а 10 умерли. Об этом сообщает «министерство ... подробнее →
Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса04.02.2021 13:00
Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии, ... подробнее →
В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-1904.02.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 5 082 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на две тысячи больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 4 февраля. Среди заболевших ... подробнее →
Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"04.02.2021 11:00
Более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса за три дня вакцинации в "ДНР". Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин на заседании "Межведомственного штаба по ... подробнее →
Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу04.02.2021 10:00
В среду, 3 февраля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Оно прошло в ... подробнее →
В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны04.02.2021 09:00
Настоятель храма из Хмельницкого отец Николай Лучинский создал военный музей о вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ . Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, ... подробнее →
При пожаре в больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов04.02.2021 08:00
При пожаре в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало два человека, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр ... подробнее →
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения16:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе10:00
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн16:00
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе15:00
- Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"12:00
- На Луганщине от мины боевиков погиб мирный житель11:00
- Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб09:00
- Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО14:00
- Moderna создала вакцину против африканского штамма коронавируса17:00
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения16:00
- Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов15:00
- Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей14:00
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса13:00
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки12:00
- В Украине резко выросла заболеваемость COVID11:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе10:00
- Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии09:00
- Кабмин ввел дополнительные ограничения для красной зоны карантина08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- В Донецке горит многоэтажка
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
- Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО
- На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
- У ВСУ снова потери на Донбассе
- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе
- Зеленский пообещал построить на Донбассе новый аэропорт