Минздрав добавил в "красную зону" Молдову и еще 6 стран05.02.2021 17:00
Украина расширила перечень стран "красной зоны", в который теперь входят 80 стран, что на шесть больше, чем неделей ранее. Новый список в пятницу, 5 февраля, был опубликован на сайте Министерства ... подробнее →
В "ДНР" признали критическую нехватку врачей05.02.2021 16:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин признал, что дефицит врачей на подконтрольной России территории Донетчины местами достигает 50%, передают "республиканские" СМИ. "В отдаленных районах дефицит врачей ... подробнее →
В Донецке на один день ограничат движение трамваев №9 и №1005.02.2021 15:00
Оккупанты "ДНР" закроют движение трамвайного маршрута №9 в воскресенье, 7 февраля, в период с 08:00 до 18:00. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин, передают ... подробнее →
Минфин спрогнозировал курс гривни до 2024 года05.02.2021 14:00
До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн / долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн / долл - по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии ... подробнее →
Рада узаконила электронные трудовые книжки05.02.2021 13:00
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме, передает ОстроВ . "За" проголосовали 265 нардепов. ... подробнее →
Мариуполь получил статус "Большая культурная столица Украины"05.02.2021 12:00
Мариуполь Донецкой области получил статус "Большая культурная столица Украины 2021". Как сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя, этот статус город получил благодаря победе в программе Украинского ... подробнее →
У сайтов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua05.02.2021 11:00
У сайтов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее оказались под санкциями, отобрали доменные имена, сейчас они доступны только на резервных адресах, информирует Цензор.НЕТ . "Старые ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля05.02.2021 10:00
В Украине за последние сутки выявили 4 923 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохрания Максим Степанов в пятницу, 5 ... подробнее →
Стала известна новая конкурсная песня Go_A для Евровидения (ВИДЕО)05.02.2021 09:00
"Суспильне" объявило песню, которую Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021, сообщает Цензор.НЕТ . На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав ... подробнее →
На Донбассе за сутки - четыре нарушения режима "тишины", один украинский воин ранен05.02.2021 08:00
За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-центр ОС ... подробнее →
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