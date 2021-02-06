В районе проведения ООС вручили награды волонтерам06.02.2021 17:00
В районе проведения операции Объединенных сил волонтеры Донецкой и Луганской областей получили заслуженные награды от министра обороны Андрея Тарана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция06.02.2021 15:00
Платежные терминалы самообслуживания так называемого «центрального республиканского банка ДНР» впервые получили функцию пополнения счетов. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
В ОРДО студентам разрешили учить детей06.02.2021 13:00
Так называемый "народный совет ДНР" внес поправки в закон «Об образовании», позволяющие студентам высших и средних профессиональных учебных учреждений преподавать в школах и детсадах, ... подробнее →
5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек06.02.2021 11:00
Сто сорок два человека 5 февраля пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля06.02.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим ... подробнее →
Зеленский записал видео о закрытии телеканалов Медведчука (ВИДЕО)06.02.2021 09:00
В пятницу, 5 февраля, Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам и опубликовал его на своей странице в Фейсбуке . На этот раз глава государства впервые обратился к гражданам ... подробнее →
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- В районе проведения ООС вручили награды волонтерам17:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция15:00
- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
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