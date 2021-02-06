В районе проведения ООС вручили награды волонтерам 06.02.2021 17:00 В районе проведения операции Объединенных сил волонтеры Донецкой и Луганской областей получили заслуженные награды от министра обороны Андрея Тарана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →

В ОРДО студентам разрешили учить детей 06.02.2021 13:00 Так называемый "народный совет ДНР" внес поправки в закон «Об образовании», позволяющие студентам высших и средних профессиональных учебных учреждений преподавать в школах и детсадах, ... подробнее →