Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 07.02.2021 13:00 ОВЕН У Овнов марта великолепна вся неделя: велик шанс продвинуться в делах карьеры или завоевать чье-то сердце. Для тех, кто родился в первой декаде апреля, события начнут развиваться по ... подробнее →

В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева 07.02.2021 11:00 В Украине из-за снижения температуры в регионах развернули уже 4 778 пунктов обогрева. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 7 февраля. "По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во ... подробнее →