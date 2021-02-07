Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля

07.02.2021 13:00

ОВЕН У Овнов марта великолепна вся неделя: велик шанс продвинуться в делах карьеры или завоевать чье-то сердце. Для тех, кто родился в первой декаде апреля, события начнут развиваться по ... подробнее →

В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева

07.02.2021 11:00

В Украине из-за снижения температуры в регионах развернули уже 4 778 пунктов обогрева. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 7 февраля. "По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

07.02.2021 10:00

В Украине 3370 новых случаев коронавируса за день - всего в стране уже 1244849 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 7 февраля. При этом выздоровели 2 297 человек ... подробнее →

Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе

07.02.2021 09:00

За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в ... подробнее →

Показано c 1 по 4 (из 4 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх