На этой неделе мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине08.02.2021 17:00
Мобильное подразделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области 9-12 февраля. Об этом сообщается на странице общественной организации ... подробнее →
Названа сумма, выделенная на COVID-вакцинацию в Украине08.02.2021 16:00
На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривень. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ... подробнее →
Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине08.02.2021 15:00
Главным словом 2020 года был локдаун, а 2021 год имеет все шансы пройти под знаком вакцинации. Развитые страны уже месяц, как начали массовую вакцинацию от коронавируса. Украина же ждет первые ... подробнее →
Жену Медведчука занесли в базу "Миротворца"08.02.2021 14:00
Супруга депутата Виктора Медведчука ведущая Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец", сообщает Телеканал новостей «24» . Информация появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, ... подробнее →
ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации08.02.2021 13:00
Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Браен опровергла слухи о связи между вакцинацией от коронавируса и бесплодием. Она назвала их безосновательными. Об этом ... подробнее →
Зеленский открыл всеукраинский форум Украина 30 (ВИДЕО)08.02.2021 12:00
В Киеве в понедельник, 8 февраля, стартовал всеукраинский форум Украина 30, сообщает Корреспондент.net . На его открытии выступил президент Владимир Зеленский, который заявил, что форум будет ... подробнее →
На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин08.02.2021 11:00
За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-центр ОС ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля08.02.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых COVID-случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Он ... подробнее →
В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"08.02.2021 09:00
Незаконные «власти ЛДНР» заявлениями о том, что тарифы на коммунальные услуги в «республиках» гораздо ниже, чем в Украине пытаются сбить растущее недовольство в обществе и ... подробнее →
Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)08.02.2021 08:00
На север Европы пришел холодный атмосферный фронт Дарси, сообщает LIGA . Нидерланды и Германию накрыл снежный шторм – транспортное сообщение было парализовано, метеослужбы объявили о красном ... подробнее →
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