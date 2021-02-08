На этой неделе мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине

08.02.2021 17:00

Мобильное подразделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области 9-12 февраля. Об этом сообщается на странице общественной организации ... подробнее →

Названа сумма, выделенная на COVID-вакцинацию в Украине

08.02.2021 16:00

На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривень. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ... подробнее →

Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине

08.02.2021 15:00

Главным словом 2020 года был локдаун, а 2021 год имеет все шансы пройти под знаком вакцинации. Развитые страны уже месяц, как начали массовую вакцинацию от коронавируса. Украина же ждет первые ... подробнее →

Жену Медведчука занесли в базу "Миротворца"

08.02.2021 14:00

Супруга депутата Виктора Медведчука ведущая Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец", сообщает Телеканал новостей «24» . Информация появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, ... подробнее →

ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации

08.02.2021 13:00

Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Браен опровергла слухи о связи между вакцинацией от коронавируса и бесплодием. Она назвала их безосновательными. Об этом ... подробнее →

Зеленский открыл всеукраинский форум Украина 30 (ВИДЕО)

08.02.2021 12:00

В Киеве в понедельник, 8 февраля, стартовал всеукраинский форум Украина 30, сообщает Корреспондент.net . На его открытии выступил президент Владимир Зеленский, который заявил, что форум будет ... подробнее →

На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин

08.02.2021 11:00

За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-центр ОС ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

08.02.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых COVID-случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Он ... подробнее →

В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"

08.02.2021 09:00

Незаконные «власти ЛДНР» заявлениями о том, что тарифы на коммунальные услуги в «республиках» гораздо ниже, чем в Украине пытаются сбить растущее недовольство в обществе и ... подробнее →

Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)

08.02.2021 08:00

На север Европы пришел холодный атмосферный фронт Дарси, сообщает LIGA . Нидерланды и Германию накрыл снежный шторм – транспортное сообщение было парализовано, метеослужбы объявили о красном ... подробнее →

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