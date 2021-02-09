На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула, который сейчас выступает за "Мариуполь", попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал Super Marik . ДТП ... подробнее →

Французские ученые разработали специальное устройство, позволяющее при помощи смартфона сделать тест на COVID-19, сообщает СТРАНА.ua . Прибор, похожий на USB-накопитель, подключается к смартфону и ... подробнее →

Сегодня в Орджоникидзевском суде Харькова прокурор зачитал обвинительный акт в деле экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщает МГ «Объектив» . Экс-мэра Славянска обвиняют в уголовных ... подробнее →

Кабмин подписал тарифный меморандум с местными властями 09.02.2021 13:00 Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ... подробнее →