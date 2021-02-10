Польская военная делегация посетила район проведения ООС

10.02.2021 17:00

В соответствии с планами международного военного сотрудничества район проведения операции Объединенных сил посетила совместная делегация Генерального командования Вооруженных сил Республики Польша и ... подробнее →

Снайпер российских наемников ранил украинского воина в районе Песок

10.02.2021 16:00

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе вблизи населенного пункта Пески ранен украинский защитник. Как передает Укринформ , об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба оперативно-тактической ... подробнее →

Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса

10.02.2021 15:00

Агентства Организации Объединенных Наций и Международный комитет Красного креста получат от канадских властей 5,5 млн канадских долларов (около 4,4 млн долларов США) на помощь жителям украинского ... подробнее →

В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"

10.02.2021 14:00

Граждане Украины смогут записаться на вакцинацию от коронавирус через мобильное приложение "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ ... подробнее →

Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС

10.02.2021 13:00

Таксист вывез солдата-контрактника на передовую - в полосу обороны 53-й ОМБр - и пытался скрыться, когда часовой попросил подойти. Тот открыл огонь - водитель погиб, пассажир ранен. Об этом рассказал ... подробнее →

В Украине объявлен І уровень опасности

10.02.2021 12:00

В Украине во вторник, 10 февраля, а также в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, а на дороге гололед. В связи с этим объявлен І уровень опасности, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля

10.02.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов. ... подробнее →

В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов

10.02.2021 10:00

В оккупированном Луганске состоялось заседание "Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии", на котором пришли к выводу, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в ... подробнее →

В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев

10.02.2021 09:00

В Тель-Авиве, Израиль, начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев и соискателей статуса беженцев. Об этом сообщает Associated Press, передает Корреспондент.net . У центров ... подробнее →

Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования

10.02.2021 08:00

Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Так, изменен ... подробнее →

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