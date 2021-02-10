Польская военная делегация посетила район проведения ООС10.02.2021 17:00
В соответствии с планами международного военного сотрудничества район проведения операции Объединенных сил посетила совместная делегация Генерального командования Вооруженных сил Республики Польша и ... подробнее →
Снайпер российских наемников ранил украинского воина в районе Песок10.02.2021 16:00
Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе вблизи населенного пункта Пески ранен украинский защитник. Как передает Укринформ , об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба оперативно-тактической ... подробнее →
Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса10.02.2021 15:00
Агентства Организации Объединенных Наций и Международный комитет Красного креста получат от канадских властей 5,5 млн канадских долларов (около 4,4 млн долларов США) на помощь жителям украинского ... подробнее →
В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"10.02.2021 14:00
Граждане Украины смогут записаться на вакцинацию от коронавирус через мобильное приложение "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ ... подробнее →
Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС10.02.2021 13:00
Таксист вывез солдата-контрактника на передовую - в полосу обороны 53-й ОМБр - и пытался скрыться, когда часовой попросил подойти. Тот открыл огонь - водитель погиб, пассажир ранен. Об этом рассказал ... подробнее →
В Украине объявлен І уровень опасности10.02.2021 12:00
В Украине во вторник, 10 февраля, а также в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, а на дороге гололед. В связи с этим объявлен І уровень опасности, сообщает пресс-служба ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля10.02.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов. ... подробнее →
В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов10.02.2021 10:00
В оккупированном Луганске состоялось заседание "Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии", на котором пришли к выводу, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в ... подробнее →
В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев10.02.2021 09:00
В Тель-Авиве, Израиль, начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев и соискателей статуса беженцев. Об этом сообщает Associated Press, передает Корреспондент.net . У центров ... подробнее →
Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования10.02.2021 08:00
Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Так, изменен ... подробнее →
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"15:00
- Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину14:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля12:00
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков11:00
- В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1910:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом08:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин
- Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"
- В Минздраве подготовили правила нового адаптивного карантина
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"