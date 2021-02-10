Граждане Украины смогут записаться на вакцинацию от коронавирус через мобильное приложение "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook, передает Цензор.НЕТ ... подробнее →

Агентства Организации Объединенных Наций и Международный комитет Красного креста получат от канадских властей 5,5 млн канадских долларов (около 4,4 млн долларов США) на помощь жителям украинского ... подробнее →

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе вблизи населенного пункта Пески ранен украинский защитник. Как передает Укринформ , об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба оперативно-тактической ... подробнее →

В соответствии с планами международного военного сотрудничества район проведения операции Объединенных сил посетила совместная делегация Генерального командования Вооруженных сил Республики Польша и ... подробнее →

В Украине объявлен І уровень опасности 10.02.2021 12:00 В Украине во вторник, 10 февраля, а также в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, а на дороге гололед. В связи с этим объявлен І уровень опасности, сообщает пресс-служба ... подробнее →