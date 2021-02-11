Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию 11.02.2021 17:00 В мире почти 130 стран, в которых проживают 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки от коронавирусной инфекции. Как передает Укринформ , об этом говорится в совместном заявлении главы ... подробнее →

Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов 11.02.2021 16:00 В оккупированном Донецке по несколько раз в день отключают горячую воду, а когда ее включают, то несколько часов из кранов течет коричневая жижа. Об этом сообщает Telegram-канал "Донбасский кейс" и ... подробнее →