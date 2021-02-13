Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"

13.02.2021 17:00

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19, сообщает LIGA . По данным на 12 февраля в красной зоне оказались Испания, Чехия, ... подробнее →

Матч Колос - Шахтер находится под угрозой срыва (ОБНОВЛЕНО)

13.02.2021 15:00

Сегодня, 13 февраля, должен состоятся матч 14 тура Favbet  Лиги между Колосом и Шахтером. Начало игры запланировано на 17:00. Однако, из-за погодных условий поединок в Коваливке под большим ... подробнее →

12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека

13.02.2021 13:00

Вчера, в пятницу 12 февраля, со стороны временно оккупированной территории согласно графика открылся блокпост «Еленовка». Линию разграничения на этом участке смогли пересечь 172 человека и ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля

13.02.2021 11:00

За последние сутки в Украине зафиксировано 5182 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 13 ... подробнее →

ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье

13.02.2021 10:00

Положительные решения по 15 заявкам на получение компенсации за разрушенное в результате боевых действий в Донецкой области жилье приняли члены комиссии ДонОГА 12 февраля, - сообщает пресс-служба ... подробнее →

На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин

13.02.2021 09:00

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ООС, вследствие подрыва ранение получил украинский военнослужащий. Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в ... подробнее →

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