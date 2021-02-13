Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" 13.02.2021 17:00 Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19, сообщает LIGA . По данным на 12 февраля в красной зоне оказались Испания, Чехия, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля 13.02.2021 11:00 За последние сутки в Украине зафиксировано 5182 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 13 ... подробнее →