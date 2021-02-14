15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»14.02.2021 17:00
Завтра, 15 февраля 2021 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». Для выезда из ОРДО ... подробнее →
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих14.02.2021 15:00
На Донбассе трое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля14.02.2021 13:00
ОВЕН Родившиеся в марте играючи справятся со всеми своими делами. Овнам апреля на протяжении всей недели надо быть более активными, если они заинтересованы в укреплении материального достатка. Им ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля14.02.2021 11:00
В Украине за сутки зафиксировано 3 094 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов. ... подробнее →
Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа14.02.2021 10:00
Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина . В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения ... подробнее →
В Минздраве подготовили правила нового адаптивного карантина14.02.2021 09:00
Проект постановления о карантинных ограничениях, который Минздрав планирует вынести на рассмотрение правительства, предусматривает введение четырех зон эпидемиологических ограничений. Об этом сообщил ... подробнее →
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