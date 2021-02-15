ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе

15.02.2021 17:00

Около 76% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году на Донбассе зафиксированы в четырех "горячих точках" на линии соприкосновения. Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ... подробнее →

Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей

15.02.2021 16:00

Реконструкция поврежденного обстрелами дворца молодежи "Юность" в Киевском районе Донецка может обойтись в 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в "министрое ДНР". "Власти" планируют потратить ... подробнее →

В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"

15.02.2021 15:00

В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении "экс-заместителю министра информации" террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ . По данным следствия, ... подробнее →

Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину

15.02.2021 14:00

Вакцина от коронавируса скорее всего не поступит в Украину сегодня, 15 февраля, как это ожидалось ранее. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"

15.02.2021 13:00

В неподконтрольной Украине Горловке, где сегодня утром подорвали авто "командира народной милиции ДНР" Сергея Попова ("Длинного") въезд и выезд из города перекрыты, как и центр города. Сотрудники "МГБ ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля

15.02.2021 12:00

В Украине за день выявили 2332 новых случая COVID-19 - всего в стране зафиксировано уже 1273475 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 февраля. При этом выздоровели за ... подробнее →

В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков

15.02.2021 11:00

В оккупированной Горловке совершено покушение на командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), передает "Трибун" . Как сообщает страница "Типичный Донецк" в соцсети, ... подробнее →

В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-19

15.02.2021 10:00

Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 ... подробнее →

Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных

15.02.2021 09:00

Находящийся с визитом в ОАЭ президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны ... подробнее →

Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом

15.02.2021 08:00

В рамках 14-го тура чемпионата Украины Колос принимал донецкий Шахтер. Поединок должен был состояться в субботу, 13 февраля, однако из-за погодных условий матч провели в Киеве в воскресенье, сообщает ... подробнее →

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