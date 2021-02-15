ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе 15.02.2021 17:00 Около 76% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году на Донбассе зафиксированы в четырех "горячих точках" на линии соприкосновения. Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ... подробнее →

Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину 15.02.2021 14:00 Вакцина от коронавируса скорее всего не поступит в Украину сегодня, 15 февраля, как это ожидалось ранее. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим ... подробнее →