СБУ объявила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию16.02.2021 17:00
СБУ во вторник, 16 февраля, объявила о подозрении в совершении преступления известному блогеру, главе партии Шария Анатолию Шарию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . По мнению следователей, он ... подробнее →
В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема16.02.2021 16:00
Подконтрольные РФ власти временно оккупированного города Дебальцево, расположенного в Донецкой области установили памятник "Дебальцевской операции", на котором изображен солдат Вооруженных сил ... подробнее →
На Одесчине СБУ задержала шпиона "ЛНР"16.02.2021 15:00
Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает Украинская ... подробнее →
ВНО-2021: ключевые этапы и даты16.02.2021 14:00
В этом году более 380 тысяч человек примут участие во внешнем независимом оценивании (ВНО). Тестирование будут проходить выпускники, а также все те, кто хотят поступать в вузы в 2021 году. Регистрация ... подробнее →
ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca16.02.2021 13:00
15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила две версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA . Как ... подробнее →
Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 15 февраля16.02.2021 12:00
Сто девяносто пять человек 15 февраля пересекли линию разграничения между "ДНР" и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в ... подробнее →
В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп16.02.2021 11:00
16-17 февраля пройдут очередные заседания в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе украинской ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля16.02.2021 10:00
В Украине за сутки выявили 3143 новых случая коронавируса - всего в стране уже 1276618 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 16 февраля. При этом выздоровели 1122968 украинцев ... подробнее →
В оккупированом Луганске взорвался газопровод16.02.2021 09:00
На газораспределительном узле на востоке оккупированного Луганска произошел взрыв. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской ... подробнее →
Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе16.02.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский сообщил подробности подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля, передает Цензор.НЕТ . Сразу по прибытии из ... подробнее →
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