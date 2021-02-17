Минздрав запустил информационный портал по вопросам COVID-вакцинации в Украине, сообщает Корреспондент.net . Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором ... подробнее →

Правительство возвращает в Украине адаптивный карантин с четырьмя зонами эпидемической ситуации. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. "Украина ... подробнее →

В в четверг, 18 февраля, Динамо примет Брюгге в Киеве в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч должен был состояться в 19:55, но УЕФА принял решение перенести встречу на более раннее время, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля 17.02.2021 12:00 В Украине за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса - всего в стране уже - 1280904 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 17 февраля. При этом выздоровели уже 1128895 человек ... подробнее →