ГПУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ18.02.2021 17:00
ГПУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны ... подробнее →
В ОРЛО восстановили электроснабжение базовых станций Vodafone18.02.2021 16:00
Мобильная связь украинского оператора Vodafone снова доступна в отдельных районах Луганской области после нескольких дней отсутствия, передает сайт novosti.dn.ua . Об этом сообщила пресс-секретарь ... подробнее →
Кабмин опубликовал правила нового адаптивного карантина18.02.2021 15:00
Кабинет министров опубликовал постановление об установлении в Украине адаптивного карантина, который начинается 24 февраля, и о продлении общего карантина до конца апреля из-за пандемии. Так, в ... подробнее →
Умер актер Андрей Мягков18.02.2021 14:00
Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, передает Корреспондент.net . По данным СМИ, предварительной причиной смерти ... подробнее →
Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо (Киев) - Брюгге18.02.2021 13:00
Сегодня, 18 февраля, киевское Динамо на НСК Олимпийский примет бельгийский Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", УЕФА разрешил провести этот поединок ... подробнее →
Украинская делегация в ТКГ пополнилась еще двумя представителями ОРДЛО18.02.2021 12:00
В состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вошли правозащитница, переселенка из Донецка Татьяна Иванова и соучредительница благотворительного фонда"Восток SOS" Юлия Красильникова, ... подробнее →
ПФУ изменил правила подтверждения стажа для жителей ОРДЛО18.02.2021 11:00
Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах. Об этом рассказала ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля18.02.2021 10:00
В Украине за сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 18 февраля. При этом выздоровели 1134120 украинцев (накануне - 5 ... подробнее →
Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах18.02.2021 09:00
Правительство поддержало постановление, которым вводится регистрация новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт. Как передает Укринформ , такое ... подробнее →
В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса18.02.2021 08:00
В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H, сообщает Цензор.НЕТ . Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института ... подробнее →
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