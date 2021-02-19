Мариупольский телеканал ТВ-7 заявил о переходе на трехдневку 19.02.2021 17:00 В условиях пандемии и сократившегося рынка рекламы коллектив телеканала ТВ-7 со следующей недели будет работать три дня в неделю, сообщает Вечерний Мариуполь . Решение было принято, чтобы уменьшить ... подробнее →

МИД обновил список стран, открытых для украинцев 19.02.2021 16:00 Расширился список стран, в которые украинцы могут въехать в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает LIGA . "Сейчас для граждан ... подробнее →