Мариупольский телеканал ТВ-7 заявил о переходе на трехдневку

19.02.2021 17:00

В условиях пандемии и сократившегося рынка рекламы коллектив телеканала ТВ-7 со следующей недели будет работать три дня в неделю, сообщает Вечерний Мариуполь . Решение было принято, чтобы уменьшить ... подробнее →

МИД обновил список стран, открытых для украинцев

19.02.2021 16:00

Расширился список стран, в которые украинцы могут въехать в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает LIGA . "Сейчас для граждан ... подробнее →

На админгранице с Крымом задержали перевозчика из ОРДО

19.02.2021 15:00

На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничниками для проверки был остановлен "Nissan", следовавший с оккупированного полуострова. Оказалось, что водитель и четверо его пассажиров, все ... подробнее →

В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС

19.02.2021 14:00

Жителей оккупированного Луганска и региона призвали остерегаться мошенников, которые под видом сотрудников государственного пожарного надзора посещают субъектов хозяйственной деятельности. Об этом ... подробнее →

Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)

19.02.2021 13:00

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада, железнодорожная часть продолжает работать, передает Фокус . Как сообщил в эфире Радио Крым "замминистра транспорта Крыма" ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля

19.02.2021 12:00

В Украине за сутки подтвердили 6531 новый случай COVID-19 - всего в стране уже 1293672 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 19 февраля. При этом выздоровели уже 1139977 ... подробнее →

Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР»

19.02.2021 11:00

18 февраля так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин посетил передовые позиции «народной милиции ДНР» на неподконтрольной Украине территории Донетчины чтобы пообщаться с членами ... подробнее →

"ЛНР" ввела жесткий таможенный досмотр на КПВВ "Станица Луганская"

19.02.2021 10:00

С 18 февраля "таможня ЛНР" начала осуществлять таможенный контроль в пункте пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщили в пресс-центре "ведомства". "Учитывая эпидемиологическую и ... подробнее →

Степанов вылетел в Индию за COVID-вакциной

19.02.2021 09:00

Глава МОЗ Максим Степанов отправился в Индию на переговоры о дополнительных поставках COVID-вакцины в Украину, а также с намерением проконтролировать отправку первой партии препарата. Об этом министр ... подробнее →

"Шахтер" в Тель-Авиве без проблем разобрался с "Маккаби" (ВИДЕО)

19.02.2021 08:00

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0, передает "Апостроф" . Хозяева активно начали матч и на 8-й минуте мог отличиться ... подробнее →

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