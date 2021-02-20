Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»20.02.2021 17:00
В приложением "Вдома" (ранее «Дій вдома») обнаружилась серьезная проблема, сообщают правозащитники. По их словам, когда истекает срок самоизоляции (по результатам теста или после 14 дней), ... подробнее →
Минздрав сократил список стран "красной" зоны20.02.2021 15:00
19 февраля 2021 года Минздрав Украины уменьшил список стран красной зоны до 71 государства. Неделей ранее в него входили 74 страны, сообщает avianews.com . При этом произошла существенная рокировка ... подробнее →
Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля20.02.2021 13:00
129 человек пропустили боевики через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» на Донбассе 19 февраля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики". ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля20.02.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр ... подробнее →
Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе20.02.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать девять и образовать восемь военно-гражданских администраций в ... подробнее →
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"20.02.2021 09:00
Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью ... подробнее →
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