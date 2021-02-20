Минздрав сократил список стран "красной" зоны 20.02.2021 15:00 19 февраля 2021 года Минздрав Украины уменьшил список стран красной зоны до 71 государства. Неделей ранее в него входили 74 страны, сообщает avianews.com . При этом произошла существенная рокировка ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля 20.02.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр ... подробнее →