В ОРЛО заявили о начале второго этапа вакцинации

22.02.2021 17:00

Второй этап вакцинации от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 начался в ОРЛО. Об этом сообщила "заместитель главного врача луганской Клиники медицины катастроф" Татьяна ... подробнее →

Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?

22.02.2021 16:00

Пригородный поезд – это быстрый и надежный способ добраться из пригорода в большой город. Но в украинских реалиях – не всегда комфортный. Подвижной состав электричек часто устаревший, ... подробнее →

Пушилин получил вторую дозу российской вакцины

22.02.2021 15:00

"Глава ДНР" Пушилин прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом сегодня сообщили "республиканские СМИ". "Быстро пролетел 21 день. Сегодня, как ... подробнее →

В Донецке горит многоэтажка

22.02.2021 14:00

В Донском районе оккупированного Донецка, по улице 230-й Стрелковой Дивизии, дом 13, начался сильный пожар, сообщают местные паблики в соцсетях. На месте пожара работают бригады МЧС. Информация о ... подробнее →

Зеленский пообещал построить на Донбассе новый аэропорт

22.02.2021 13:00

В этом году украинская власть начнет проектировку нового аэропорта на Донбассе для рейсов гражданских самолетов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в ... подробнее →

На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров

22.02.2021 12:00

В интернете появился онлайн-магазин, где продают экологически натуральные продукты от фермеров с востока Украины, сообщает Свободное радио . Здесь можно купить овощи, сыры, мясо от молодых фермерских ... подробнее →

Вакцина AstraZeneca находится на пути в Украину

22.02.2021 11:00

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает РБК-Украина . "Со ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

22.02.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев - 53. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . "3 206 ... подробнее →

СБУ задержала в Харькове агента российских спецслужб

22.02.2021 09:00

21 февраля 2021 года в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ. Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале . В одном из ... подробнее →

На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса

22.02.2021 08:00

Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной ... подробнее →

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