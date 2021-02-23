"Укрзализныця" с марта поднимает стоимость билетов на поезда

23.02.2021 17:00

Проезд в украинских поездах станет дороже уже с марта. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 18%. Это не единственное повышение стоимость проезда в 2021 году. Об этом заявил министр ... подробнее →

Минсоцполитики анонсировало очередную индексацию пенсий

23.02.2021 16:00

Правительство одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", согласно которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

ВОЗ обещает компенсации за тяжелые побочные эффекты от COVID-вакцины

23.02.2021 15:00

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – ... подробнее →

Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО

23.02.2021 14:00

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в эфире телеканала Russia Today заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе, сообщает LIGA . Захарченко считает, что оккупированные ... подробнее →

Первая партия COVID-вакцины прибыла в Украину

23.02.2021 13:00

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca индийского производства приземлился в аэропорту Борисполь, сообщает СТРАНА . Борт с полмиллионом доз препарата вылетел из ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая

23.02.2021 12:00

Государственный Ощадбанк продолжил действие платежных карточек для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина. ... подробнее →

Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля

23.02.2021 11:00

212 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка в минувший понедельник. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что на ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля

23.02.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 182 новых случая заражение коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1,311 млн. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает министр здравоохранения ... подробнее →

Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса

23.02.2021 09:00

Правительство Германии предоставит 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба ... подробнее →

У ВСУ снова потери на Донбассе

23.02.2021 08:00

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает ... подробнее →

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