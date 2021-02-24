Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив

24.02.2021 17:00

Завтра, 25 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между донецким Шахтером и Маккаби из Тель-Авива, сообщает Футбол 24 . Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской ... подробнее →

Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн

24.02.2021 16:00

Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это важное решение в ... подробнее →

МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе

24.02.2021 15:00

Пять контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения получат медицинское оборудование от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции при финансировании от ... подробнее →

Нафтогаз назвал цену газа на март

24.02.2021 14:00

Нафтогаз установил цену на газ для населения на март на февральском уровне 6,86 гривны за кубометр с НДС, но без стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба НАК в среду, 24 февраля. "Цена ... подробнее →

Степанов объявил о начале COVID-вакцинации в Украине

24.02.2021 13:00

Глава Минздрава Украины Максим Степанов в среду, 24 февраля, объявил о старте вакцинации от коронавируса, сообщает Корреспондент.net . "Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, ... подробнее →

Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"

24.02.2021 12:00

Украина 24 февраля предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье". Однако российская сторона не открыла КПВВ со своей стороны. Об этом ... подробнее →

На Луганщине от мины боевиков погиб мирный житель

24.02.2021 11:00

В Луганской области из-за обстрела со стороны оккупантов погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Трибун . Во вторник, 23 февраля, боевики открыли ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 февраля

24.02.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 850 новых случаев COVID-19, выздоровели 3 645 человек. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Также за ... подробнее →

Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб

24.02.2021 09:00

В течении минувших суток на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения. Об этом в среду, 24 ... подробнее →

В Украине начал действовать новый адаптивный карантин

24.02.2021 08:00

Ровно в 00:00 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню распространения коронавируса, сообщает УП . Согласно постановлению правительства №104 от 17 ... подробнее →

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