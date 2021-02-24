Нафтогаз установил цену на газ для населения на март на февральском уровне 6,86 гривны за кубометр с НДС, но без стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба НАК в среду, 24 февраля. "Цена ... подробнее →

Пять контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения получат медицинское оборудование от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции при финансировании от ... подробнее →

Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это важное решение в ... подробнее →

Завтра, 25 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между донецким Шахтером и Маккаби из Тель-Авива, сообщает Футбол 24 . Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской ... подробнее →

Степанов объявил о начале COVID-вакцинации в Украине 24.02.2021 13:00 Глава Минздрава Украины Максим Степанов в среду, 24 февраля, объявил о старте вакцинации от коронавируса, сообщает Корреспондент.net . "Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, ... подробнее →

Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье" 24.02.2021 12:00 Украина 24 февраля предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье". Однако российская сторона не открыла КПВВ со своей стороны. Об этом ... подробнее →

На Луганщине от мины боевиков погиб мирный житель 24.02.2021 11:00 В Луганской области из-за обстрела со стороны оккупантов погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Трибун . Во вторник, 23 февраля, боевики открыли ... подробнее →