Moderna создала вакцину против африканского штамма коронавируса25.02.2021 17:00
Компания Moderna обновила свою вакцину от коронавируса, и теперь она должна помочь в борьбе с африканским штаммом коронавируса, сообщает Корреспондент.net . Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 ... подробнее →
В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения25.02.2021 16:00
"Пенсионный фонд ЛНР" 26 февраля проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в "ведомстве". "26 февраля 2021 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела ... подробнее →
Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов25.02.2021 15:00
Голосеевский районный суд города Киева постановил заблокировать в Украине более 400 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские СМИ, информирует Цензор.НЕТ . Об этом говорится в ... подробнее →
Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей25.02.2021 14:00
Самолет Воздушных сил ВСУ доставил в Борисполь партию специальных санитарных легкобронированных автомобилей Land Rover Snatch из Латвии. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Участие в церемонии ... подробнее →
Донецкая область получила вакцину от коронавируса25.02.2021 13:00
Сегодня ночью Донецкая область получила вакцину от коронавируса Covishield. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует пресс-служба Донецкой ОГА . ... подробнее →
В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки25.02.2021 12:00
Два домостроения повреждены в поселке Еленовка к югу от Донецка в результате минометного обстрела. Об этом сегодня сообщили "СМИ ДНР". Утверждается, что было выпущено 20 мин. «В результате ... подробнее →
В Украине резко выросла заболеваемость COVID25.02.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 8147 новых случаев COVID-19, что на несколько тысяч больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 5 850 новых случаях. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает министр ... подробнее →
Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе25.02.2021 10:00
«Власти ЛДНР» не открывают КПВВ на Донбассе так как зарабатывают на обналичивании пенсий людей, которые не могут выехать из ОРДЛО. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, передает ... подробнее →
Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии25.02.2021 09:00
Министр здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как чувствуют себя вакцинированные медики, которым вчера сделали прививки. Информацию министр опубликовал на своей Фейсбук ... подробнее →
Кабмин ввел дополнительные ограничения для красной зоны карантина25.02.2021 08:00
Кабмин согласовал дополнительные ограничения для пассажирских перевозок на территории областей, где будут вводить красную зону карантина. Такое решение правительство приняло во время заседания 24 ... подробнее →
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