В ОРДО назвали количество «официальных» безработных

27.02.2021 17:00

По данным так называемого «минтруда ДНР», в январе на учете в «центрах занятости» состояло 9609 лиц. За прошедший год, трудоустроено было 4469 человек, но только 824 из них ... подробнее →

Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН

27.02.2021 15:00

В Луганской области сепаратисты "ЛНР" препятствуют пересечению гуманитарных грузов через КПВВ, в том числе и от ООН. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в ... подробнее →

Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля

27.02.2021 13:00

139 человек пересекли линию разграничения на Донбассе по гуманитарному коридору "Еленовка - Новотроицкое" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, ... подробнее →

При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция

27.02.2021 11:00

Россия вернулась в список стран зеленой зоны — при въезде в Украину из этих государств больше не потребуется самоизоляция. Такое решение принял накануне Минздрав Украины . Данное правило ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля

27.02.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что немногим больше вчерашнего показателя. Рост наблюдается пятый день подряд, сообщил министр ... подробнее →

СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину

27.02.2021 09:00

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией. Об этом ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх