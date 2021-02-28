Украинский борщ попал в двадцатку вкуснейших супов мира28.02.2021 17:00
Украинский борщ попал в составленный американским изданием CNN список из 20-ти самых вкусных супов в мире, сообщает LIGA . "Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном супном бульоне, который так ... подробнее →
1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком28.02.2021 15:00
В понедельник, 1 марта, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта28.02.2021 13:00
ОВЕН Рожденные до 10 апреля будут достаточно активны, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице. Инициатива, доброжелательность и тонкий ум сделают вас невероятно привлекательными, и вы сумеете ... подробнее →
В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта28.02.2021 11:00
Прохождение гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) через пункт пропуска в Счастье планируется на 1 марта. Об этом заявила представительница ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 февраля28.02.2021 10:00
5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук ... подробнее →
В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса28.02.2021 09:00
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше ... подробнее →
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