Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"01.03.2021 17:00
Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Об этом глава государства заявил на Всеукраинском форуме "Украина ... подробнее →
Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)01.03.2021 16:00
Глава Минздрава Максим Степанов публично сделал прививку от коронавируса, чтобы поднять уровень доверия к вакцинам среди украинцев, сообщает Интернет-обозрение "Главное" . Процедура вакцинации ... подробнее →
В Украине стартовала "Доступная ипотека 7%"01.03.2021 15:00
Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", информирует РБК-Украина . ... подробнее →
Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН01.03.2021 14:00
Конвой с гуманитарной помощью для жителей оккупированного Донбасса отправился через КПВВ «Счастье» в ОРЛО. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной ... подробнее →
В Донецке "заминировали" 26 школ01.03.2021 13:00
В оккупированном Донецке неизвестные заявили о минировании 26 школ. Об этом сообщил "мэр" от группировки "ДНР" Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале, передает "Трибун" . "В 26 школ города Донецка ... подробнее →
Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс01.03.2021 12:00
Во вторник, 2 марта, президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину с двухдневным визитом, сообщает ТСН . В пресс-релизе Евросовета сказано, что Мишель в первый день своего визита ... подробнее →
"Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне УПЛ (ВИДЕО)01.03.2021 11:00
28 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю", сообщает ZN . Поединок прошел в равной борьбе, но с предсказуемым ... подробнее →
В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный01.03.2021 10:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 1 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 марта01.03.2021 09:00
По состоянию на утро понедельника, 1 марта, выявлены 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В частности, ... подробнее →
В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе01.03.2021 08:00
Снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур. Об этом сообщили ... подробнее →
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- Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН14:00
- В Донецке "заминировали" 26 школ13:00
- Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс12:00
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