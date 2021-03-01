Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"

01.03.2021 17:00

Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Об этом глава государства заявил на Всеукраинском форуме "Украина ... подробнее →

Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)

01.03.2021 16:00

Глава Минздрава Максим Степанов публично сделал прививку от коронавируса, чтобы поднять уровень доверия к вакцинам среди украинцев, сообщает Интернет-обозрение "Главное" . Процедура вакцинации ... подробнее →

В Украине стартовала "Доступная ипотека 7%"

01.03.2021 15:00

Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", информирует РБК-Украина . ... подробнее →

Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН

01.03.2021 14:00

Конвой с гуманитарной помощью для жителей оккупированного Донбасса отправился через КПВВ «Счастье» в ОРЛО. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной ... подробнее →

В Донецке "заминировали" 26 школ

01.03.2021 13:00

В оккупированном Донецке неизвестные заявили о минировании 26 школ. Об этом сообщил "мэр" от группировки "ДНР" Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале, передает "Трибун" . "В 26 школ города Донецка ... подробнее →

Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс

01.03.2021 12:00

Во вторник, 2 марта, президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину с двухдневным визитом, сообщает ТСН . В пресс-релизе Евросовета сказано, что Мишель в первый день своего визита ... подробнее →

"Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне УПЛ (ВИДЕО)

01.03.2021 11:00

28 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю", сообщает ZN . Поединок прошел в равной борьбе, но с предсказуемым ... подробнее →

В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный

01.03.2021 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 1 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 марта

01.03.2021 09:00

По состоянию на утро понедельника, 1 марта, выявлены 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В частности, ... подробнее →

В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе

01.03.2021 08:00

Снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур. Об этом сообщили ... подробнее →

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